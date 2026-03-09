Зимняя Олимпиада — 2026
«Молитесь»: Такер Карлсон сделал неожиданное заявление

Такер Карлсон призвал молиться ради спасения мира

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
Для спасения мира нужно молиться, заявил американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что молитвы помогут избавиться от «заклятия».

Молитесь, чтобы заклятие рассеялось и мир был спасен, — написал Карлсон.

Обращение появилось на фоне обострения риторики между журналистом и администрацией американского главы Дональда Трампа, который в интервью телеканалу ABC обрушился с критикой на Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Последний назвал американскую агрессию на Ближнем Востоке «абсолютно отвратительной и злой».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Иран оказался лучше подготовлен к войне, чем предполагала администрация Трампа. Источники в Белом доме признали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана, который продолжил боевые действия даже после гибели верховного лидера.

До этого политолог Малек Дудаков допустил, что Трамп переложит ответственность за провалы в Иране на Израиль или других союзников. Эксперт отметил, что американский лидер уже ищет виноватых, чтобы оправдать возможное сворачивание участия в конфликте.

