Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения

Президент США Дональд Трамп исключил журналиста Такера Карлсона из движения MAGA (Make America Great Again — сделаем Америку великой снова) из-за его антиизраильской позиции, заявил Общественной Службе Новостей политолог Грег Вайнер. При этом, по его мнению, главной причиной разногласий между ними стал тот факт, что Карлсон начал собственную президентскую избирательную кампанию.

Карлсон очень популярен в США. У него 102 млн подписчиков в одной из основных мировых соцсетей. Он стал самостоятельно контактировать с влиятельными политиками и делать очень крутые интервью. Поэтому он, естественным образом, начал перетягивать на свою сторону часть электората как Республиканской партии, так и непосредственно людей Трампа. Увод электората не понравился Трампу даже больше, чем желание участвовать в предстоящей кампании, — высказался Вайнер.

По его словам, в какой-то момент Карлсон трансформировался из журналиста в политика, что и не понравилось Трампу. По предположению политолога, сейчас Карлсона начнут активно «топить» как республиканцы по заказу Трампа, так и демократы. Дело в том, что журналист своей популярностью в обществе мешает обеим партиям, заключил спикер.

Ранее Карлсон заявил, что операция США и Израиля против Ирана отвратительна. Он отметил, что случившееся изменит расстановку сил и окажет большое влияние на сторонников Трампа.