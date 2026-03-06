Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянин потерял сознание и почти сутки дрейфовал в открытом океане

Россиянин потерял сознание во время серфинга на Бали и 20 часов плавал в океане

Россиянин едва не погиб во время серфинга на Бали, передает Telegram-канал SHOT. Он потерял сознание и почти 20 часов дрейфовал в открытом океане.

Как пишет канал, 64-летний Юрий отправился плавать у побережья Нуса-Дуа. Друзья забили тревогу и начали поиски, когда через несколько часов он не вернулся. Туриста случайно заметил местный рыбак в районе пляжа Лебих. Он увидел в океане доску для серфинга и подплыл к ней. Подойдя ближе, мужчина обнаружил на доске истощенного россиянина и позвал на помощь товарищей. Вместе они вытащили его из воды.

Позже Юрий рассказал, что во время серфинга его унесло сильным течением. Он пытался вернуться к берегу, но быстро выбился из сил и потерял сознание. В итоге доску с туристом отнесло примерно на 40 километров от места, где он изначально плавал.

Ранее москвичка чуть не ослепла во время отдыха на Бали из-за раздавленного ядовитого насекомого. Девушка по имени Дарья прихлопнула во сне ползавшего по лицу томката и получила сильный ожог. Туристка проснулась от жжения, а через несколько минут ее кожа покрылась ярко-красными пятнами.

