06 марта 2026 в 16:58

Отпуск на Бали обернулся для россиянки жуткими ожогами лица

SHOT: москвичка чуть не ослепла на Бали из-за раздавленного во сне насекомого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвичка чуть не ослепла во время отдыха на Бали из-за раздавленного во сне ядовитого насекомого, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, девушка по имени Дарья во сне прихлопнула ползавшего по лицу томката и получила сильный химический ожог.

Туристка проснулась от жжения, а через несколько минут ее кожа покрылась ярко-красными пятнами. Она вспомнила, что ночью чувствовала неприятные прикосновения в районе скул — вероятно, в это время по ней ползал томкат — жук, отдаленно напоминающий муравья. Девушка неосознанно раздавила его, и яд попал на лицо всего в паре сантиметров от глаза. При попадании на слизистую токсин мог привести к полной потере зрения.

Канал пишет, что в момент опасности томкат выделяет вещество педерин, которое в 12 раз токсичнее яда кобры. Оно вызывает сильные волдыри, аллергические реакции и химические ожоги. Шрамы от таких ожогов могут остаться на всю жизнь.

Ранее ядовитые жуки-томкаты атаковали россиян во Вьетнаме. Одна из россиянок рассказала, что во время отдыха с семьей на острове Фукуок покрылась укусами, они сильно чесались. Врачи не назвали точную причину раздражения кожи, но прописали девушке мази и другие лекарства. Позже укусы превратились в волдыри, а в отеле россиянка нашла одного жука-томката. Отмечается, что сейчас эти насекомые наиболее активны во Вьетнаме.

