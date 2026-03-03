Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:48

Энтомолог рассказал, ждет ли Москву летом нашествие насекомых

Энтомолог Гончаров: количество насекомых зависит от весенних заморозков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Количество насекомых летом зависит от наличия весенних заморозков, рассказал KP.RU старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Антон Гончаров. Он отметил, что толщина сугробов — лишь один из факторов, которые важны в зимовке насекомых.

Высота сугробов в зимний период лишь косвенно влияет на популяцию комаров. Куда важнее для их размножения погода в период, когда полностью сойдет снег. Если сразу будет тепло, то комары размножатся быстро. Цикл от яйца до взрослой особи у них проходит за две-три недели. Но если после таяния снега придут заморозки, то насекомые будут медленнее развиваться, часть популяции погибнет, — рассказал Гончаров.

Энтомолог подчеркнул, что почва в этом сезоне промерзала медленно, так как не было таяния снежного покрова. По его словам, комары продолжат увеличивать популяцию и в теплый сезон.

Ранее эколог Азамат Кунафин рассказал, что самцы пауков начали проникать в дома москвичей, так как у них начался период поиска самки. Он отметил, что при встрече с членистоногим можно вынести его в подъезд или на улицу.

