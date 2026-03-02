Дачников предупредили о последствиях снежной зимы

Снежная зима может стать причиной нашествия насекомых в теплый сезон, рассказала «Вечерней Москве» кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина. По ее словам, обильный снежный покров стал защитой для некоторых видов насекомых.

Там формируется особый микроклимат: меньше резких перепадов температуры, выше влажность, защищенность от ледяных дождей и иссушающего ветра. Это особенно важно для зимующих стадий — яиц, личинок, куколок и взрослых насекомых, — рассказала Ноздрина.

Биолог подчеркнула, что затяжная и холодная весна может негативно повлиять на популяции садовых вредителей. По ее словам, теплый климат, наоборот, повысит выживаемость.

Ранее эколог Азамат Кунафин рассказал, что самцы пауков начали проникать в дома москвичей, так как у них начался период поиска самки. Он отметил, что при встрече с членистоногим можно вынести его в подъезд или на улицу.