02 марта 2026 в 13:28

Дачников предупредили о последствиях снежной зимы

Биолог Ноздрина: снежная зима может спровоцировать нашествие насекомых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Снежная зима может стать причиной нашествия насекомых в теплый сезон, рассказала «Вечерней Москве» кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина. По ее словам, обильный снежный покров стал защитой для некоторых видов насекомых.

Там формируется особый микроклимат: меньше резких перепадов температуры, выше влажность, защищенность от ледяных дождей и иссушающего ветра. Это особенно важно для зимующих стадий — яиц, личинок, куколок и взрослых насекомых, — рассказала Ноздрина.

Биолог подчеркнула, что затяжная и холодная весна может негативно повлиять на популяции садовых вредителей. По ее словам, теплый климат, наоборот, повысит выживаемость.

Ранее эколог Азамат Кунафин рассказал, что самцы пауков начали проникать в дома москвичей, так как у них начался период поиска самки. Он отметил, что при встрече с членистоногим можно вынести его в подъезд или на улицу.

насекомые
погода
биологи
прогнозы
