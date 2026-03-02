Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:59

Климатолог оценила страшные прогнозы на лето 2026 года

Климатолог Пестрякова: летом 2026 года не ожидается аномальной жары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Летом 2026 года не ожидается аномальной жары — пока преждевременно делать любые прогнозы на этот сезон, заявила 360.ru климатолог Екатерина Пестрякова. Она призвала не обращать внимания на соответствующие предсказания. По мнению специалиста, то, каким будет предстоящее лето, зависит от весны, а она только началась.

Судя по всему, у нас все равно, какое бы лето ни было, две недели жары бывают всегда. Такие качели, когда то жарко, то холодно, были предсказаны давно и говорят об изменении климата. И на летний период они распространяются тоже. Но, думаю, у нас в умеренно-континентальном и континентальном климате все будет более-менее нормально. Вот только, возможно, будет влажное лето, — предположила Пестрякова.

Она уточнила, что только в конце марта появится прогноз Гидрометцентра на вегетационный период. Специалист добавила, что долгосрочные прогнозы до сих пор остаются проблематичными и далеко не всегда сбываются на 100%.

Ранее климатолог Андрей Киселев заявил, что москвичей может ожидать аномально жаркое лето. По его словам, за это надо благодарить холодную зиму.

