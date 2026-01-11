Продюсер «Чебурашки-2» объяснил, какую кинопривычку важно привить россиянам

Российскому зрителю важно вернуть привычку ходить в кино летом, заявил РИА Новости продюсер фильма — лидера российского кинопроката «Чебурашка-2» Эдуард Илоян. По его словам, большим премьерам без поддержки Фонда кино в первые несколько лет реализовать этот замысел будет очень трудно.

Мы, как одни из «капитанов» индустрии, прекрасно понимаем, что необходимо открывать новые даты для проката больших фильмов. Для всех нас крайне важно вернуть привычку летнего кинохождения российскому зрителю, — отметил он.

Илоян добавил, что выход в прокат третьей части «Чебурашки» уже запланирован на новогодние праздники 2027 года. Однако создатели франшизы поддерживают идею Фонда кино по запуску сезона летних российских блокбастеров.

Ранее фильм «Буратино» с Виталией Корниенко в главной роли за четыре дня проката собрал в российских кинотеатрах более 1 млрд рублей. При этом общее число сеансов за отчетный период превысило 42 тыс. Сама премьера картины режиссера Игоря Волошина состоялась 1 января 2026 года.

Тем временем «Чебурашка-2» за восемь дней проката собрал более 4 млрд рублей и привлек свыше 7 млн зрителей. Картина вышла в кинотеатрах 1 января и уже заняла второе место среди самых кассовых российских фильмов, уступая только первой части «Чебурашки». В первый день проката фильм посмотрели более 880 тыс. человек.