Иран не поедет на ЧМ-2026 по футболу: кто его заменит, какие шансы у России

Иран не поедет на ЧМ-2026 по футболу: кто его заменит, какие шансы у России

Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Кто займет ее место, есть ли шансы у России поехать на мундиаль, какие страны в разные годы бойкотировали турнир — в материале NEWS.ru.

Как Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда не выступит на чемпионате мира по футболу — 2026 из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что это решение было принято после гибели верховного руководителя страны Али Хаменеи.

«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты», — сказал Доньямали.

Пока Иран официально не отказался от участия в мундиале. Федерация футбола Исламской Республики не комментировала слова министра спорта.

Кто заменит Иран на ЧМ-2026 по футболу

Если Иран официально откажется от участия в чемпионате мира, его место будет занято согласно регламенту ФИФА, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, заменить Исламскую Республику должна следующая команда из отборочной группы, в которой выступала национальная сборная.

«Все очень просто: есть регламент ФИФА по проведению финального турнира кубка мира по футболу. Там все прописано. Это место принадлежит Азиатской конфедерации футбола. Если Иран отказался, значит, его место займет команда, которая заняла следующее за ним место в азиатском отборе. Таков регламент, никаких неожиданностей не будет», — сказал Колосков.

Согласно регламенту ФИФА, в случае исключения или снятия участника с чемпионата мира должна сохраниться квота конфедерации (в данном случае азиатская. — NEWS.ru). Выбирается ближайшая команда по результатам квалификации. Главными претендентами на участие в мундиале являются сборные Ирака и ОАЭ.

Игроки сборной Ирака по футболу Фото: Nikku/XinHua/Global Look Press

От Азии на предстоящий чемпионат мира отобрались Австралия, Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, Узбекистан, Катар, Иордания и Иран. Ирак должен сыграть против сборной Суринама или Боливии в межконтинентальных стыковых матчах за оставшуюся путевку. Даже в случае поражения у этих стран есть шанс заменить Иран на турнире.

Если Ирак попадет на мундиаль по спортивному принципу, тогда на ЧМ может поехать ОАЭ. Эта сборная находится выше всех в рейтинге ФИФА (68-е место) среди стран, не попавших на ЧМ от Азии.

Кроме того, на мундиале вместо Ирана может выступить европейская команда с самым высоким рейтингом, которая пока не получила путевку. Не исключено, что в финальную часть ЧМ попадет Италия, если она не пройдет стыковые матчи. Если правительство Ирана официально объявит об отказе от участия в турнире, то дисциплинарный комитет ФИФА наложит на футбольную федерацию штраф в размере 250 тыс. швейцарских франков (около $320 тысяч).

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино пока не комментировал слова министра спорта Ирана о намерении бойкотировать турнир. Он отметил, что президент США Дональд Трамп хочет видеть иранцев на ЧМ-2026.

«В ходе беседы глава Белого дома вновь подтвердил, что иранская команда, безусловно, может принять участие в турнире в Соединенных Штатах. Сейчас как никогда ранее нам всем необходимо такое событие, как чемпионат мира ФИФА, способное объединить людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку. Это еще раз доказывает, что футбол объединяет мир», — написал Инфантино в соцсети Х.

Игроки национальной сборной Ирана Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Может ли Россия заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу

В 2025 году генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не исключил, что сборная России по футболу получит wild card для участия в чемпионате мира. По его словам, в этой жизни возможно все. При этом Митрофанов отметил, что в мире еще не было таких прецедентов, как отстранение России от международного спорта.

В футболе нет официального понятия wild card. Трамп не имеет права выбирать участников турнира, но он близок к Инфантино и теоретически может влиять на решения. Ключевое препятствие — отстранение сборной России от международных турниров. Чтобы отменить решение, принятое в феврале 2022-го, требуется большинство голосов на совете ФИФА. В его состав входят 35 стран, Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин.

В начале февраля 2026-го глава ФИФА призвал пересмотреть вопрос отстранения российских команд. Инфантино заявил, что действующий запрет не достиг своих целей, а лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Однако большинство западных государств выступили против снятия санкций с российских команд.

«Сегодня все возможно, все может быть. Видите, сколько в прессе было сообщений по поводу того, что некоторые страны решили бойкотировать чемпионат? Я думаю, что сначала нужно добиться снятия запрета, после чего могут быть другие вещи», — заявил NEWS.ru член исполкома РФС, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович.

Футболисты сборной Ирана стали заложниками политической ситуации и не смогут сыграть на чемпионате мира из-за конфликта с Вашингтоном, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

«Это плохая новость для футболистов, потому что они долго шли к тому, чтобы попасть в финальную часть турнира. В то же время это ожидаемо в сложившихся условиях. Конфликт США и Ирана все расставил на свои места. Недавно иранские футболистки попросили убежища в Австралии. С одной стороны, Иран не собирается терять своих игроков, с другой — не хочет провокаций. Идет война между странами — для спорта это плохо. Футболисты стали заложниками политической ситуации», — сказал Свищев.

Депутат добавил, что Россия всегда готова протянуть руку помощи и занять место сборной Ирана на чемпионате мира. При этом он отметил, что данный сценарий — что-то из области фантастики.

«Прекрасная идея. Россия всегда готова протянуть руку помощи и заменить Иран на ЧМ. Но это что-то из области фантастики и иронии. Конечно, нас туда никто не пригласит. Согласно регламенту, есть несколько стран, которые могут занять место Ирана. Видимо, это следующая в группе сборная, которая не попала в финальную часть», — заявил Свищев.

Сборная Ирана по футболу должна была поехать на чемпионат мира и бороться за высокие места, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Однако граждане страны наверняка бы не одобрили поездку футболистов на турнир в США, отметила она.

«Я сожалею [по поводу отказа Ирана от участия в мундиале]. Мне грустно, что страны принимают такое решение. Если иранские футболисты поедут в США, то граждане их не поймут. Но если мы говорим о том, что спорт вне политики, они должны были ехать и бороться. Это решение страны, они сами вправе его принимать. Сейчас сетка нарушена, видимо, придется заменить Иран на другую команду. Надежда, что это место отдадут России, практически равна нулю», — сказала Журова.

Игроки сборной России по футболу Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Кто бойкотировал чемпионаты мира по футболу

Уругвай победил у себя дома на первом чемпионате мира по футболу в 1930 году. Однако команда отказалась защищать свой титул на турнире в Италии в 1934-м. В южноамериканской стране объяснили это решение тем, что к ней не приехали на турнир ведущие европейские сборные, в том числе Испания, Италия и Англия. К бойкоту ЧМ-1934 присоединились Боливия и Парагвай. Затем с отборочного турнира снялись сборные Чили и Перу.

Аргентина и Уругвай отказались от участия в чемпионате мира 1938 года во Франции, выразив недовольство политикой ФИФА. В аргентинской Ассоциации футбола заявили, что турнир должен чередоваться между Южной Америкой и Европой.

Индия отказалась участвовать в чемпионате мира в Бразилии в 1950 году. Согласно одной из версий, в индийской футбольной федерации заявили, что национальная команда будет играть на турнире только босиком. С ранних лет игроки бегали с мячом без обуви, и им так удобнее. ФИФА запретила футболистам сборной Индии выступать без бутс. По другой версии, ряд индийских официальных лиц не считали чемпионат мира важным турниром и не стали тратить на него ресурсы.

Команды Турции, Индонезии, Египта и Судана отказались от участия в отборочных матчах к чемпионату мира 1958 года против Израиля. Квалификацию к ЧМ-1966 в Англии бойкотировали 15 африканских сборных. В 1964-м в ФИФА заявили, что для стран Африки, Азии и Океании будет выделен лишь один слот на финальный турнир. Африканские государства бойкотировали мундиаль в знак протеста.

Читайте также:

Рос сиротой и вырос чемпионом: лыжник Иван Голубков взял золото Паралимпиады

Провал лидеров РПЛ: как одновременно проиграли лучшие клубы России

Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян

«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной

Плющенко, Урманов, Коляда: лучшие ученики, которых воспитал тренер Мишин