13 марта 2026 в 02:42

Арктике угрожает экологическая катастрофа из-за конфликта в Иране

РИА Новости: пожары на хранилищах нефти в Иране угрожают Арктике

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
Последствия пожаров от бомбардировок хранилищ нефти в Иране угрожают экологии Арктики и всей планеты, заявил РИА Новости координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. По его словам, эти случаи ускоряют таяние льдов, загрязняют воздух и наносят удар биоразнообразию.

Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьезно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности. Атмосферные потоки в разных местах в разное время движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне, — пояснил эксперт.

Ранее Bloomberg написал, что военные действия в Иране нанесли удар по глобальной медицине и ИИ: из-за закрытия Ормузского пролива и остановки производства СПГ в Катаре начались трудности с поставками гелия — газа, который имеет важнейшее значение для современных технологий, например МРТ-сканеров. В Катаре находилась примерно треть мощностей мирового производства этого газа, альтернативы ему пока нет.

Тем временем КСИР взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминались объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

Арктика
Иран
конфликты
экология
