13 марта 2026 в 02:04

Росстандарт впервые разработал ГОСТ на один экзотический продукт

Росстандарт впервые создал ГОСТ на фунчозу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу, передает РИА Новости. Журналисты отметили, что среди требований — ограничение длины изделия 70 сантиметрами.

Несмотря на то что крахмальная лапша давно присутствует на российском рынке, ГОСТа на эту продукцию не было. Действующий ГОСТ на макаронные изделия распространяется исключительно на продукцию, изготавливаемую из пшеничной муки, — пояснили в ведомстве.

Новые правила вступят в силу в сентябре 2026 года. Среди требований — массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%, а цвет варьироваться от сероватого до белого и кремового.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран. Стандарт определяет термины, физико-химические показатели, требования к сырью, упаковке и маркировке. Для борьбы с фальсификатом введены дополнительные контрольные параметры.

Также известно, что в России появится ГОСТ на энергетики. Он закрепит четкие и жесткие требования к составу и характеристикам таких напитков с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья потребителей. Изменения должны вступить в силу с января 2027 года.

