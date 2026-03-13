Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 04:20

«Все, нам хана»: дрон ВСУ атаковал супружескую пару под Белгородом

РИА Новости: оператор дрона ВСУ атаковал супружескую пару под Белгородом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Жительница приграничного Грайворонского района Белгородской области рассказала, что оператор украинского дрона атаковал их с мужем, когда они ехали в машине, передает РИА Новости. Военнослужащий явно видел, что перед ним мирные граждане, но не остановился, заметила женщина.

Муж по тормозам, выскочили из машины, начали бежать на поле. Упали, поднялись, дрон уже около нас. Взрыв был, оглушило, — отметила она.

По словам россиянки, муж успел сказать только: «Все, нам хана». Женщина получила баротравму, осколочные ранения и травму уха, а у ее мужа сильно пострадала нога.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев грубо нарушил нормы международного права, ударив по медицинскому учреждению в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что данный объект никогда не использовали в военных целях. По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли восемь медиков.

Также украинские силы также атаковали учебно-воспитательный комплекс в Краснодонском муниципальном округе ЛНР. По словам главы региона Леонида Пасечника, за месяц было нанесено два таких удара.

