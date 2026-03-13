Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 04:47

Два аэропорта России закрылись для самолетов

Росавиация: в аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Казани, Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее аэропорты Пензы, Саратова и Краснодара ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. По данным Росавиации, такая мера была принята для безопасности полетов.

До этого самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона. Как сообщило издание The New York Post, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.

Росавиация
аэропорты
Чебоксары
Казань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Стилист объяснил, как правильно делать укладку на тонких волосах
«Такая стратегия»: военный эксперт раскрыл планы ВСУ по атакам на Россию
Родителям ответили, в каком возрасте надо обучать детей иностранным языкам
Shaman сможет выступать под иностранным псевдонимом в России
В Краснодаре на дороге нашли обломки беспилотника
Нутрициолог развеяла миф о необходимости раздельного питания
Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО добавили 30 эпизодов
Водителям рассказали, как сэкономить на шиномонтаже
Песков обозначил значение Венесуэлы для России
Адвокат дала главный совет супругам, планирующим развестись
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние
В ОП призвали переосмыслить развод через «Госуслуги»
Косметолог дала совет, как подтянуть кожу после похудения
Иран не поедет на ЧМ-2026 по футболу: кто его заменит, какие шансы у России
Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
Два аэропорта России закрылись для самолетов
Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны
Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026
Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.