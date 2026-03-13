Два аэропорта России закрылись для самолетов Росавиация: в аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Казани, Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее аэропорты Пензы, Саратова и Краснодара ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. По данным Росавиации, такая мера была принята для безопасности полетов.

