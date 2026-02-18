Зимняя Олимпиада — 2026
SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Чувашию

SHOT: жители Чебоксар слышали взрывы в небе от работы ПВО по дронам ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Чебоксар слышали громкие взрывы в небе над городом. Как пишет канал, над столицей Чувашии работает система противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По информации SHOT, первый взрыв прогремел около 05:10 мск, после чего последовали еще несколько хлопков на юге и северо-западной окраине города. По версии канала, средства ПВО сбили несколько воздушных целей, а в одном из районов очевидцы заметили столб густого серого дыма.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщал, что ВСУ хотят использовать технологии искусственного интеллекта для анализа действий беспилотников самолетного типа, а также для планирования наземных и воздушных операций. При этом он подчеркнул, что ИИ-технологии пока несовершенны и требуют доработки для эффективного применения в планировании боевых действий.

