15 февраля 2026 в 00:54

Украинский дрон ранил двух жителей Белгородской области

Гладков: два человека ранены при атаке дрона ВСУ на авто в поселке Октябрьский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы, обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно. Автомобиль получил механические повреждения.

Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму, — добавил Гладков.

Обстоятельства происшествия уточняются. Региональные власти оказывают пострадавшим всю необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что за три часа вечером 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации проинформировала, что больше всего дронов противника (29) было сбито над акваторией Азовского моря.

До этого стало известно, что ракетный удар по Белгороду унес жизни двух человек, еще пятеро получили ранения. Повреждены 29 квартир в пяти многоквартирных домах, четыре автомобиля, а также коммерческий объект. На месте работали оперативные службы, ведется подомовой обход для уточнения ущерба.

