Удар ВСУ по Севастополю: что известно 6 марта, сколько жертв, подробности

ВСУ в ночь на 6 марта устроили массированный налет на Крым. Сколько сбито беспилотников, где были попадания, сколько жертв, пострадавших, где еще были удары?

Сколько БПЛА запустили ВСУ в ночь на 6 марта

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских БПЛА самолетного типа.

«56 [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Республики Крым, семь — над территорией Воронежской области, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Курской области, два — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Астраханской области, один — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.

Массированной атакой на Крым ВСУ пытаются «напомнить о себе» на фоне эскалации на Ближнем Востоке, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Крым для Киева приобрел «сакральное значение», считает он.

«Удары по Севастополю — это принципиальный вопрос для Украины. Они даже нарисовали Крым на своей олимпийской форме, которую пришлось переделывать. Этот город имеет для них бандеровское сакральное значение», — указал Дандыкин.

Что произошло в Севастополе, где были удары в ночь на 6 марта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированном ударе по городу в ночь на 6 марта.

В целом, по его словам, пострадали 10 многоквартирных домов (в основном выбиты стекла) и три автомобиля. Кроме того, был поврежден электрический кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Подача электричества будет восстановлена в течение дня.

Развожаев рассказал, что сильнее всего пострадал многоквартирный дом на ул. Ефремова.

«Сбитый беспилотник был буквально набит поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой. Это чистый терроризм и агрессия против мирных людей. Очевидно, что чем ближе 12-летие возвращения Севастополя в Россию, тем сильнее бесится укронацистский режим. Но нас этим не запугать», — объявил губернатор.

В ходе атаки ВСУ под ударом оказалась православная церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На нее упали обломки сбитого БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после удара в Севастополе

Развожаев подчеркнул, что погибших в результате атаки ВСУ не было.

«Самое главное — все живы. Девять человек в городе получили ранения осколками стекла, всем оказана необходимая медицинская помощь еще ночью. Два человека остаются в стационаре, у них осколочные ранения средней тяжести; остальные уже дома. Зашел в квартиры, пообщался с людьми. Севастопольцы держатся мужественно», — объявил губернатор.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары ВСУ 6 марта, что в Белгороде, пострадавшие

В ночь на 6 марта ВСУ нанесли удар по Абинскому району Краснодарского края. Глава муниципального образования Илья Биушкин в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ нанесли удар по подстанции у хутора Бережной.

На месте удара возник пожар. В ходе тушения пострадали двое пожарных. Возгорание ликвидировали на площади в 120 кв. м, сообщил Биушкин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке украинских БПЛА. По его словам, зафиксировано применение 120 БПЛА, под удар попали 48 населенных пунктов.

«В селе Смородино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранена супружеская пара. В городе Шебекино в результате детонации дрона ранена 17-летняя девушка», — рассказал Гладков о пострадавших.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

