В ООН назвали число жертв в Иране Замгенсека ООН Флетчер сообщил о гибели более 1 тыс. человек в Иране

Свыше 1 тыс. человек погибли в Иране, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер на брифинге. По его словам, также повреждено более 100 гражданских объектов.

Власти сообщают о более чем 1 тыс. погибших, а также о повреждении более 100 гражданских объектов, — сказал он.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила конгрессменам, что Вашингтон наносил удары по району в иранском Минабе. Известно, что там располагалась школа для девочек — в результате атак погибли 170 человек, в том числе дети. На фоне этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна отомстит за гибель мирных иранских граждан.

Позже появилась информация, что иранская школа дважды подвергалась обстрелу. По данным источника, после попадания первого снаряда в здание учителя попытались спрятать детей в молельном зале, а затем начали обзванивать родителей с просьбой забрать их. После этого был нанесен второй удар — он попал в то место, где прятались школьницы и учителя, оставшиеся в живых после первого взрыва.