07 марта 2026 в 00:06

Иранским футболисткам грозит смерть из-за отказа петь гимн

Иранским футболисткам грозит казнь за отказ петь гимн на Кубке Азии

Кубок Азии по футболу среди женщин. Иран против Южной Кореи. Фатиме Шабан из Исламской Республики Иран Кубок Азии по футболу среди женщин. Иран против Южной Кореи. Фатиме Шабан из Исламской Республики Иран Фото: Nigel Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала, пишет The Guardian. В материале указано, что девушки отказались исполнять государственный гимн перед матчем группового этапа Кубка Азии против Южной Кореи, что приравняли к государственной измене, наказание за которую — смертная казнь.

Известно, что это произошло на фоне продолжающегося обострения ближневосточного конфликта. Соединенные Штаты и Израиль наносят ракетные удары по иранской территории. Встреча завершилась разгромной победой сборной Южной Кореи, иранским спортсменкам забили три мяча.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Международный олимпийский комитет не имеет права оставаться в стороне, когда одно государство начинает военные действия против другого, которое в этот момент участвует в мирных переговорах. Это заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Экс-министр также отметил, что из-за отсутствия адекватной реакции мирового сообщества на предшествующие конфликты, включая события в Венесуэле и на Кубе, складывается впечатление циничного отношения к актам агрессии.

