МОК призвали отреагировать на удары по Ирану Колобков: МОК должен отреагировать на конфликт между США и Ираном

Международные организации, такие как Международный олимпийский комитет, не могут оставаться безучастными, когда одна страна начинает военные действия против другой, которая ведет мирные переговоры, сказал бывший министр спорта России Павел Колобков. Это заявление он сделал на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном, передает «Совспорт».

Должна быть какая-то реакция. Ведь это было нападение на другую страну, а сегодня уже погибли сотни людей, в том числе школьники. Как на это будут реагировать международные организации? — прокомментировал Колобков.

Экс-министр отметил, что отсутствие должной реакции международного сообщества на предыдущие конфликты, включая ситуацию в Венесуэле и на Кубе, формирует впечатление о циничном отношении к актам агрессии. Он также отметил, что именно такой подход объясняет действия и реакции, из-за которых российские спортсмены столкнулись с ограничениями на международных соревнованиях.

28 февраля Израиль при поддержке США начал крупномасштабную военную операцию против Ирана. В ходе нее были атакованы важные города Ирана, включая Тегеран. Администрация Белого дома мотивировала свои действия потенциальными ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Ирана.