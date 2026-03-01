Экс-глава парткома в Китае получил смертный приговор за взятки В КНР экс-секретарь парткома Хайкоу получил смертный приговор за взятки

Суд в Китае вынес смертный приговор бывшему секретарю партийного комитета города Хайкоу Ло Цзэнбиню с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщает China Daily со ссылкой на Верховный народный суд КНР. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.

По данным следствия, чиновник незаконно получил около 316 млн юаней (около 3,5 млрд рублей). В обмен на вознаграждение он оказывал содействие компаниям и частным лицам в заключении выгодных контрактов и получении коммерческих преимуществ.

С учетом того, что осужденный сотрудничал со следствием, наказание впоследствии может быть заменено на пожизненное лишение свободы в соответствии с китайским законодательством.

