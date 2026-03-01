Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:39

Экс-глава парткома в Китае получил смертный приговор за взятки

В КНР экс-секретарь парткома Хайкоу получил смертный приговор за взятки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Китае вынес смертный приговор бывшему секретарю партийного комитета города Хайкоу Ло Цзэнбиню с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщает China Daily со ссылкой на Верховный народный суд КНР. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.

По данным следствия, чиновник незаконно получил около 316 млн юаней (около 3,5 млрд рублей). В обмен на вознаграждение он оказывал содействие компаниям и частным лицам в заключении выгодных контрактов и получении коммерческих преимуществ.

С учетом того, что осужденный сотрудничал со следствием, наказание впоследствии может быть заменено на пожизненное лишение свободы в соответствии с китайским законодательством.

Ранее сообщалось, что группа специального прокурора запросила для бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля смертную казнь по обвинению в организации мятежа. Уголовный кодекс страны предусматривает для этого преступления в отношении главаря заговорщиков высшую меру наказания.

смертные казни
КНР
Китай
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы фотографии места гибели Хаменеи
Потери ВСУ в тылу оказались катастрофическими
Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России
Удары по Украине сегодня, 1 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США раскрыли, кто науськивал Трампа на бомбежку Ирана
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.