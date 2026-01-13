Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 15:53

Бывший президент Южной Кореи может лишиться головы

Экс-главу Южной Кореи Юн Сок Еля могут приговорить к казни

Юн Сок Ель Юн Сок Ель Фото: Newsis/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Группа специального прокурора запросила для бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля смертную казнь по обвинению в организации мятежа, сообщает агентство Yonhap. Уголовный кодекс страны предусматривает для этого преступления в отношении главаря заговорщиков высшую меру наказания.

Альтернативными вариантами наказания по данному обвинению являются пожизненное заключение и пожизненное заключение без принудительных работ, говорится в материале. Суду предстоит выбрать одну из этих мер.

Ранее бывший мэр Гуанчжоу Чжан Ци был приговорен в Китае к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление полномочиями. В 2019 году в его доме были конфискованы 13,5 тонны золота и наличные средства, эквивалентные 286 млрд юаней (3,2 трлн рублей), а также обнаружена элитная недвижимость и гараж с дорогими машинами. По версии следствия, он брал взятки за соглашения по земельным сделкам и контрактам в ходе шестилетнего расследования.

Кроме того, в Иране казнили гражданина Али Ардестани, признанного виновным в шпионаже в пользу израильской разведки МОССАД. Смертный приговор, утвержденный Верховным судом страны, был приведен в исполнение утром 7 января, а мотивом преступления, по версии суда, стало получение криптовалюты.

Южная Корея
Юн Сок Ёль
смертные казни
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли новые детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов
«Проверка на прочность»: политолог раскрыл будущее Ирана после протестов
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 января, фото, видео
Бывший президент Южной Кореи может лишиться головы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.