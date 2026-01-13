Бывший президент Южной Кореи может лишиться головы

Группа специального прокурора запросила для бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля смертную казнь по обвинению в организации мятежа, сообщает агентство Yonhap. Уголовный кодекс страны предусматривает для этого преступления в отношении главаря заговорщиков высшую меру наказания.

Альтернативными вариантами наказания по данному обвинению являются пожизненное заключение и пожизненное заключение без принудительных работ, говорится в материале. Суду предстоит выбрать одну из этих мер.

Ранее бывший мэр Гуанчжоу Чжан Ци был приговорен в Китае к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление полномочиями. В 2019 году в его доме были конфискованы 13,5 тонны золота и наличные средства, эквивалентные 286 млрд юаней (3,2 трлн рублей), а также обнаружена элитная недвижимость и гараж с дорогими машинами. По версии следствия, он брал взятки за соглашения по земельным сделкам и контрактам в ходе шестилетнего расследования.

Кроме того, в Иране казнили гражданина Али Ардестани, признанного виновным в шпионаже в пользу израильской разведки МОССАД. Смертный приговор, утвержденный Верховным судом страны, был приведен в исполнение утром 7 января, а мотивом преступления, по версии суда, стало получение криптовалюты.