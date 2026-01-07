Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 20:14

Иранец решил пошпионить в пользу Израиля и горько поплатился

Иранские власти казнили гражданина за шпионаж в пользу Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Иране казнили гражданина, признанного виновным в шпионаже и передаче секретных данных израильской разведке МОССАД за цифровую валюту, сообщает агентство Mehr. Смертный приговор Али Ардестани был утвержден Верховным судом страны и приведен в исполнение утром 7 января.

Сегодня утром, в среду, 7 января, после утверждения Верховным судом республики и в рамках установленной законом процедуры в исполнение был приведен смертный приговор Али Ардестани <…> обвиняемому в шпионаже и передаче чувствительной информации о стране в пользу разведки МОССАД, — говорится в материале.

Ранее Федеральное бюро тюрем США подтвердило смерть бывшего сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса — одного из самых известных «кротов» в истории американской разведки. Он скончался 5 января 2026 года в тюрьме штата Мэриленд, где отбывал пожизненный срок по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза и России.

Кроме того, в региональном управлении ФСБ сообщили, что в Ростовской области задержали жителя Мелитополя по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. По данным ведомства, мужчина занимался сбором и передачей на Украину сведений о местах размещения российских войск.

Иран
Израиль
шпионы
казни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей
«Не мог собрать»: Патриарх Кирилл раскрыл, как разобрался с долгами отца
Иранец решил пошпионить в пользу Израиля и горько поплатился
Эрдоган узнал о «бегстве» Мадуро в Турцию
«Господствовать будут русские»: Жириновский — о грядущих событиях 2030 года
Медведчук раскрыл, чем может обернуться парижская декларация по Украине
НАТО разрывает на куски, иск к Собчак, легенда поддержала СВО: что дальше
США пообещали снять с Венесуэлы часть санкций
США начали «неограниченно долгую» продажу нефти Венесуэлы
Захарова колко пошутила об одном намеке Мерца Зеленскому
Четыре развода, песня о Путине, мнение об СВО: как живет Галина Данилова
Следователи назвали предварительные причины крушения вертолета под Пермью
«Деликатные последствия»: раскрыто, что будет после военной операции США
В Госдуме осадили США после «лихого рейда за нефтью» на «Маринере»
Во Франции попрощались с Брижит Бардо
Стало известно, как Британия помогла США захватить российский танкер
Как приготовить козули за час: печем традиционные рождественские пряники
В МИД заявили о «слежке» за США после новостей о высадке военных на танкер
«Свое царство»: адмирал объяснил, почему США захватили танкер под флагом РФ
«Дочистили квартиру»: Наталья Штурм стала жертвой ограбления в Европе
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.