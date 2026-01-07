Иранец решил пошпионить в пользу Израиля и горько поплатился Иранские власти казнили гражданина за шпионаж в пользу Израиля

В Иране казнили гражданина, признанного виновным в шпионаже и передаче секретных данных израильской разведке МОССАД за цифровую валюту, сообщает агентство Mehr. Смертный приговор Али Ардестани был утвержден Верховным судом страны и приведен в исполнение утром 7 января.

Сегодня утром, в среду, 7 января, после утверждения Верховным судом республики и в рамках установленной законом процедуры в исполнение был приведен смертный приговор Али Ардестани <…> обвиняемому в шпионаже и передаче чувствительной информации о стране в пользу разведки МОССАД, — говорится в материале.

