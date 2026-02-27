Зимняя Олимпиада — 2026
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне

Захарова назвала ложью показания Клинтон о причастности мужа к делу Эпштейна

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Недавние заявления бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что ее муж не был в курсе скандальных подробностей, связанных с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, — это ложь, заявила представитель МИД России Мария Захарова, выступая на медиафоруме Москва-Исламабад. Она напомнила, что самолет финансиста носил название Lolita express, что является отсылкой к роману Владимира Набокова, передает РИА Новости. По словам дипломата, об этом знали все, кто пользовался этим бортом, включая бывшего президента США Билла Клинтона.

Поэтому все Билл Клинтон знал. И Хиллари Клинтон тоже все это знает. И то, что она вчера говорила, это ложь, это вранье, — подчеркнула Захарова.

В начале февраля американские СМИ писали, что чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна. В течение нескольких месяцев они отказывались от повесток, выданных главой комитета по надзору Палаты представителей США Джеймсом Комером, называя их недействительными и не имеющими юридической силы. Однако все изменилось, когда некоторые демократы в составе комиссии присоединились к республиканцам в голосовании за рекомендацию предъявить им обвинение в неуважении к суду.

