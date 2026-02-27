В российском городе домофоны стали открывать двери во время ракетных атак

В Нижнекамске системы «Умный дом» научились открывать дверь в подъезды автоматически во время угроз атаки БПЛА, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Радмир Беляев. Это решение позволит людям максимально быстро найти безопасное место сразу после получения тревожного сигнала.

Прошу сохранять спокойствие — все службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Подъезды, оснащенные системой «Умный дом», будут автоматически открыты для обеспечения доступа, — написал мэр.

Особое внимание власти уделили организованной защите детей и работе инфраструктуры. Во всех образовательных учреждениях города под строгим контролем педагогов была проведена эвакуация учащихся в защищенные помещения.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронеже. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, но режим опасности атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории региона,