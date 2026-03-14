Творог в таком виде готова есть каждый день: шоколадная паста для бутербродов на завтрак и перекус

Домашняя шоколадная паста из творога — это полезная и невероятно вкусная альтернатива магазинным десертам, с которой можно делать бутерброды на завтрак или перекус. Творог в таком виде готова есть хоть каждый день!

Для приготовления понадобится: 200 г мягкого творога (можно использовать 5–9%), 2 ст. л. какао-порошка, 2–3 ст. л. меда или сахара (по вкусу), 1–2 ст. л. молока или йогурта для регулировки консистенции, ванилин по желанию.

Рецепт: в миске смешайте творог, какао, мед и ванилин. Тщательно пробейте блендером до получения однородной, гладкой, кремовой массы. Если паста получается слишком густой, добавьте немного молока или йогурта и взбейте еще раз. Переложите в баночку и храните в холодильнике до 4 дней. Подавайте, намазав на тосты, булочки, блины, или используйте как начинку для десертов.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
