Бюджетный чизкейк — готовим на йогурте: элементарный рецепт — смешали ингредиенты ложкой и в духовку

Готовим бюджетный чизкейк на йогурте. Это элементарный рецепт — смешали ингредиенты ложкой и отправили в духовку. Торт получается воздушным, с нежной, почти суфлейной текстурой и слоем сладковатых сухофруктов.

Для приготовления понадобится: 500 мл натурального йогурта (без добавок, питьевой или густой), 3 яйца, 100 г сахара, 3 ст. л. кукурузного крахмала, горсть любых сухофруктов для посыпки, щепотка ванилина (по желанию).

Рецепт: форму для запекания (лучше диаметром 18-20 см) смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом. В глубокой миске смешайте йогурт, яйца, сахар и крахмал до полной однородности. Масса должна получиться жидкой и гладкой. Вылейте смесь в форму. Сверху посыпьте сухофруктами — они немного утонут, но останутся на поверхности. Поставьте форму в разогретую до 170°C духовку и выпекайте 45-50 минут. Готовый чизкейк слегка подрумянится по краям, но серединка может дрожать — это нормально. Выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте десерту полностью остыть внутри. Затем уберите в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь — только так чизкейк обретет идеальную плотность и нежность.

