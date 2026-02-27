Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 16:46

Татарский чалпак: луковые лепешки с хрустящей корочкой — можно в Великий пост

Фото: D-NEWS.ru
Луковые лепешки чалпак — это ароматное, сытное и удивительно простое в приготовлении блюдо, которое пришло к нам из татарской кухни. Можно есть в Великий пост!

Нежное тесто на воде и масле с большим количеством обжаренного лука внутри создает невероятно вкусные, слоистые луковые лепешки с хрустящей корочкой. Они хороши и горячими, и холодными.

Для приготовления понадобится: для теста — 2 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соли; для начинки — 4-5 крупных луковиц, соль, перец, растительное масло для жарки.

Способ приготовления: замесите тесто из муки, воды, масла и соли. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и мягкости, посолите и поперчите. Остудите. Тесто разделите на 8-10 частей. Каждую раскатайте в тонкую лепешку. На половину лепешки выложите слой жареного лука, накройте второй половиной, защипните края. Можно также раскатать две лепешки, выложить на одну начинку и накрыть второй. Обжарьте лепешки на сухой сковороде с двух сторон до золотистых пятен.

Ранее стало известно, как приготовить постные капустные котлеты.

