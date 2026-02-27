Плавлю сыр и заливаю яйцом: сырная лепешка с начинкой на сковороде за 10 минут. Без муки и хлопот

Когда нет времени на долгую готовку, выручает простая сырная лепешка. Достаточно расплавить сыр на сковороде, залить яйцом — и основа для сытного завтрака или перекуса готова. Без муки и замеса теста.

Во время жарки сыр превращается в румяную хрустящую корочку, а яйцо скрепляет все в нежную, но плотную лепешку. Внутрь можно добавить любимую начинку — получается сочное и ароматное блюдо, которое легко свернуть пополам или подать открытым.

Ингредиенты:

Яйца — 1–2 шт.

Сыр твердый — 80 г

Ветчина — 30 г

Листья салата или зелень — 1 горсть

Томат — 1 шт.

Приготовление:

На разогретую сухую сковороду выложите тертый сыр ровным слоем. Как только он начнет плавиться, аккуратно вылейте сверху взбитое яйцо. Готовьте на среднем огне до схватывания. Сверху выложите нарезанную ветчину, ломтики томата и зелень. Дайте лепешке подрумяниться снизу, затем аккуратно сложите ее пополам или сверните рулетом. Получается горячая, ароматная и очень аппетитная лепешка, которая готовится буквально за несколько минут и отлично заменяет привычные бутерброды.

