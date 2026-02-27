Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:03

Плавлю сыр и заливаю яйцом: сырная лепешка с начинкой на сковороде за 10 минут. Без муки и хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нет времени на долгую готовку, выручает простая сырная лепешка. Достаточно расплавить сыр на сковороде, залить яйцом — и основа для сытного завтрака или перекуса готова. Без муки и замеса теста.

Во время жарки сыр превращается в румяную хрустящую корочку, а яйцо скрепляет все в нежную, но плотную лепешку. Внутрь можно добавить любимую начинку — получается сочное и ароматное блюдо, которое легко свернуть пополам или подать открытым.

Ингредиенты:

  • Яйца — 1–2 шт.
  • Сыр твердый — 80 г
  • Ветчина — 30 г
  • Листья салата или зелень — 1 горсть
  • Томат — 1 шт.

Приготовление:

На разогретую сухую сковороду выложите тертый сыр ровным слоем. Как только он начнет плавиться, аккуратно вылейте сверху взбитое яйцо. Готовьте на среднем огне до схватывания. Сверху выложите нарезанную ветчину, ломтики томата и зелень. Дайте лепешке подрумяниться снизу, затем аккуратно сложите ее пополам или сверните рулетом. Получается горячая, ароматная и очень аппетитная лепешка, которая готовится буквально за несколько минут и отлично заменяет привычные бутерброды.

Ранее мы делились рецептом мягких, как облако, оладий. Готовятся на манке, муке и молоке — булочная текстура, вкусно и просто.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо привычного жюльена готовлю теперь так: шампиньоны c начинкой-пюре — гости всегда просят рецепт
Общество
Вместо привычного жюльена готовлю теперь так: шампиньоны c начинкой-пюре — гости всегда просят рецепт
Никаких леек и шлангов: этот цветок выживет, даже если вы на даче появляетесь раз в месяц
Общество
Никаких леек и шлангов: этот цветок выживет, даже если вы на даче появляетесь раз в месяц
Мягкие, как облако, оладьи: готовятся на манке, муке и молоке — булочная текстура, вкусно и просто
Общество
Мягкие, как облако, оладьи: готовятся на манке, муке и молоке — булочная текстура, вкусно и просто
Печень по-французски, от которой не отказываются даже скептики: сочная, нежная и роскошная
Общество
Печень по-французски, от которой не отказываются даже скептики: сочная, нежная и роскошная
Накрываю омлет лавашом и переворачиваю: бомбический завтрак из простых продуктов
Общество
Накрываю омлет лавашом и переворачиваю: бомбический завтрак из простых продуктов
завтрак
сыр
яйцо
простой рецепт
лепешки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.