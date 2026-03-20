Иран «ослепил» США и Израиль: КСИР утюжит их ПВО — чем это выгодно России

США и Израиль больше не могут сбивать иранские ракеты, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Вооруженным силам Исламской Республики удалось вывести из строя американские радары в странах Персидского залива и фактически лишить противников систем раннего предупреждения о нападении. Опрошенные NEWS.ru эксперты подтверждают: конфликт на Ближнем Востоке становится для Штатов все более проблематичным. Почему Вашингтон оказался не готов к сопротивлению Ирана — в материале NEWS.ru.

Что случилось с обороной США и Израиля

Джонсон в эфире своего YouTube-канала рассказал, что ни у США, ни у Израиля больше нет систем противоракетной обороны, способных эффективно перехватывать баллистические и крылатые ракеты Ирана. Теперь Исламская Республика может наносить удары по противникам, не беспокоясь о противодействии ПВО, подчеркнул он.

«Когда Иран вывел из строя американские радары, расположенные в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и Иордании, это лишило их систем раннего предупреждения. Вот почему в настоящее время Израиль фактически остается слепым», — отметил Джонсон.

Он считает, что западная разведка допустила критические ошибки при оценке потенциала Ирана.

«Модель противовоздушной защиты, которую прогнозировал Запад, предполагала, что Иран запустит лишь одну или две ракеты. Никто не ожидал, что их количество достигнет 40, 50, 100», — добавил экс-аналитик ЦРУ.

Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве во время атаки Ирана Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Директор проекта по обычным вооружениям и МДТО ПИР-Центра Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru отметил, что отчасти Джонсон прав — Вашингтон действительно недооценил противника, который в отличие от Штатов начал просчитывать вероятность конфликта задолго до его фактического начала.

«Вдоль иранского побережья есть много горных массивов. Естественно, Тегеран использовал их для того, чтобы скрыть свои военные ресурсы, в том числе ракеты и дроны. Я думаю, что производство этих ракет и дронов тоже скрыто там, в горах», — подчеркнул эксперт.

Мог ли Иран «ослепить» США

В начале марта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении радаров американских систем THAAD в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, в КСИР сообщали о поражении в Катаре радиолокационных систем FPS-132 при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают: говорить о том, что США и Израиль на самом деле лишились возможности сбивать ракеты Ирана, пока преждевременно. Полковник в отставке Михаил Тимошенко полагает, что слова Джонсона — это в первую очередь самореклама.

«Он же бывший аналитик ЦРУ — ключевое слово здесь „бывший“. Полагаю, человек хочет себя подороже „продать“. Факт в том, что мы живем в эпоху дезинформации и безответственных заявлений. Поэтому судить о том, насколько сейчас ослабла противоракетная оборона Израиля и США, по высказываниям некоего блогера было бы ошибкой», — подчеркнул он.

В то же время Тимошенко уверен, что Ирану этот информационный «туман войны» лишь играет на руку.

«Тегеран все делает очень правильно. Власти страны ничего не говорят о том, какие именно у них имеются ракеты, какие типы у них этих ракет и дронов и в каком количестве. Даже само по себе это незнание, особенно в контексте громких заявлений людей типа Ларри Джонсона, на руку Исламской Республике. На Западе от таких слов все бегают и пугаются», — полагает полковник.

Запуск ракеты-перехватчика системы противоракетной обороны THAAD Фото: US Army/Global Look Press

Козюлин также отметил, что удары по радарным системам создали Израилю и США определенные сложности, но у американских военных еще остаются средства обнаружения ракет и БПЛА противника.

«У США есть система обнаружения в морском исполнении, она стоит на большом количестве американских кораблей. Так что, конечно, ракеты видны. Другое дело, что какая-то часть этой системы действительно была уничтожена. И это создает проблемы и американскому флоту, и Израилю, и союзникам США в регионе», — указал эксперт.

В чем на самом деле проиграли США

Журнал The Economist пишет, что расчеты президента США Дональда Трампа на «маленькую победоносную войну» с Ираном не оправдались и эта ошибка уже негативно отражается на его позициях перед выборами в конгресс. Так, на фоне перебоев поставок энергоресурсов цены на бензин в Штатах взлетели до максимума за последние несколько лет. Канал CNN отмечает, что кризис может стать еще и продовольственным, что неизбежно выльется в недовольство электората.

Тимошенко уверен: Вашингтон недооценил сразу несколько важных факторов, ввязываясь в войну.

«Расчет США основан на том, что они находятся „за большой лужей“, за океаном. Следовательно, ничего с ними случиться не может. Но оказалось, что цены на нефть — вещь глобальная и затрагивает всех. Во-вторых, Трампа подвело его самолюбование — он же не может не победить. В-третьих, Израиль и США явно переоценили свои противоракетные возможности. И здесь стоит обратить внимание даже не на американские радары, а на израильскую систему „Железный купол“, которая все больше сейчас напоминает железный дуршлаг», — подчеркнул полковник.

По мнению Козюлина, конфликт принимает все более хаотический характер. Он считает, что единственным шансом на победу в войне с Ираном была бы смена руководства в Тегеране. Однако и тут у Вашингтона случился просчет.

Люди, вышедшие на площадь в Тегеране, чтобы принести присягу новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

«Народ в нынешней ситуации сплотился вокруг лидеров. Все, что остается США, — это обращаться к союзникам или сепаратистским силам в регионе. Но те же курды четко заявили, что в эту историю не полезут. С арабами вообще противоположная ситуация — это они сейчас давят на США, чтобы война скорее прекращалась. Реально помочь разрешить конфликт дипломатически могла бы Россия», — уверен аналитик.

По его мнению, уже сейчас РФ, изучая ближневосточный конфликт, получает ценный опыт.

«Мы видим, например, как может страна с заведомо меньшим оборонным потенциалом противостоять армии номер один в мире и делать это достаточно успешно, переводя конфликт в затяжную фазу. Отдельный интерес для наших военных представляет морская война и „москитный флот“, который использует Тегеран», — привел примеры эксперт.

Тимошенко называет и другие преимущества.

«Для России главная забота сейчас — это СВО. Война в Иране, во-первых, отвлекает внимание США от Украины. Во-вторых, в Европе раскол уже по поводу нового конфликта. Да и в интонациях Трампа можно заметить все больше неуверенных ноток. Эта неуверенность и европейские брожения нам на руку. Есть еще и приятные бонусы в виде наращивания транзита нефти в Индию, которая „перехватила“ наши поставки, — это тоже не стоит сбрасывать со счетов», — резюмировал полковник в отставке.

