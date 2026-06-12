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12 июня 2026 в 21:55

В МИД РФ присмотрелись к военно-биологической деятельности США на Украине

Захарова обратила внимание на военно-биологическую деятельность США на Украине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Военно-биологическая деятельность США на Украине носила неконтролируемый характер, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, рассекреченные материалы Нацразведки США свидетельствуют о работе финансируемых Вашингтоном биолабораторий с опасными и высокозаразными патогенами, на что обращала внимание и Россия.

Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине, — заявила она.

Захарова отметила, что в опубликованных документах приводится карта биолабораторий на Украине и перечисляются города их размещения. Среди изучаемых возбудителей упоминаются сибирская язва, туляремия, грипп, марбургская вирусная лихорадка, лихорадка Эбола и чума.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

Власть
Мария Захарова
Тулси Габбард
нацразведка
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