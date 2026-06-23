Политолог раскрыл, почему в Нацразведке США начались массовые чистки

В управлении директора Национальной разведки США проходят массовые чистки из-за стремления убрать всех, кто не устраивает американского президента Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, ведомство сталкивается с серьезными трудностями из-за противостояния между республиканцами и демократами.

На днях официально ушла в отставку Талси Габбард, предыдущая глава Нацразведки. Пока что ей на смену пришел исполняющий обязанности Билл Пулти, человек, который до последнего момента вообще никакого отношения к работе спецслужб не имел. При этом он лоялист Трампа. Думаю, с этим связано его назначение на такой ответственный пост. Демократы опасаются, что он будет просто-напросто устраивать шпионаж и заводить бесконечные расследования в отношении оппонентов президента США, в том числе внутри Демпартии. Сейчас, думаю, Пулти начнет с того, что будет вычищать всех нелояльных Трампу персонажей из офиса аппарата главы Нацразведки, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что Пулти полностью поддерживает Трампа и готов выполнять все его указания. В то же время, по словам политолога, Габбард имела разногласия с главой Белого дома и другими членами его команды, поскольку активно выступала против войны в Иране.

На самом деле и Габбард уже очень многих уволила [из Нацразведки], поэтому там будут просто окончательно добивать этот институт. Понятно, что это будет негативно сказываться на возможностях американского разведсообщества в целом. А оно сейчас уже превращается в арену политической борьбы между республиканцами и демократами. Поэтому долгосрочно это, конечно, будет иметь неприятные последствия и для США, и для их спецслужб. Краткосрочно это просто олицетворяет собой тот раскол и поляризацию, которая сейчас царит в Соединенных Штатах, — добавил Дудаков.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет с самого начала своей работы не доверял своим коллегам. Это касалось как гражданских, так и военных чиновников. Военачальник подозревал их в недостаточной преданности.