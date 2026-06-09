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09 июня 2026 в 15:36

«Массовая паранойя»: в США раскрыли, что Хегсет устроил в Пентагоне

CNN: Хегсет создал в своем офисе атмосферу паранойи

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press
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Министр обороны США Пит Хегсет почти с самого начала своего пребывания в должности не доверял чиновникам вокруг себя, как гражданским, так и военным, сообщает CNN со ссылкой на 15 нынешних и бывших сотрудников Пентагона. Отмечается, что военачальник подозревал коллег в недостаточной лояльности.

В Пентагоне наблюдаются отсутствие четких внутренних процессов и массовая паранойя, — пожаловался сотрудник.

По данным источников, в офисе министра царит крайняя секретность: лишь немногие из его команды осведомлены о текущих планах. Некоторые военнослужащие обязаны подписывать соглашения о неразглашении, чтобы получить доступ к информации о предстоящих операциях, а проверки на полиграфе стали обычной практикой.

В пример телеканал привел ситуацию перед началом войны с Ираном, когда Хегсет не информировал даже ключевых военных о намерениях администрации американского президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что военные США сбили бойскаутский воздушный шар, ошибочно приняв его за НЛО. Американские ВВС направили F-16 12 февраля 2023 года для противодействия предполагаемой «вторгающейся» сфере над озером Гурон. В результате инцидента был уничтожен объект, который принадлежал команде бойскаутов.

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