Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 18:09

США обвинили в сокрытии данных о происхождении COVID-19

Габбард: США скрывали изучение коронавирусов в Ухани и происхождение COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи пытался скрыть факт американского финансирования исследований в Уханьском институте вирусологии, заявила перед своей отставкой директор Национальной разведки США Тулси Габбард в видеообращении, опубликованном в соцсети X. В свой последний день на посту, 19 июня, она также обнародовала ранее не сокрытые материалы о происхождении COVID-19.

Габбард заявила, что до пандемии Фаучи направил миллионы долларов из бюджета США на финансирование опасных исследований мутаций коронавирусов летучих мышей в китайской лаборатории. По ее словам, именно эти работы считаются источником непреднамеренной утечки, приведшей к пандемии.

Фаучи сотрудничал с политизированными руководителями разведывательного сообщества, чтобы скрыть правду о своих действиях, о лабораторном происхождении вируса и о своей роли в направлении американского финансирования на эти опасные исследования, которые причинили неизмеримый вред и привели к бесчисленным человеческим жертвам, — сказала Габбард.

Кроме того, она обвинила его в манипуляции данными разведки и возможном давлении на сотрудников, пытавшихся донести реальные выводы о происхождении SARS-CoV-2. В Уханьском институте вирусологии на момент начала пандемии располагалась единственная в Китае лаборатория высшего уровня биобезопасности BSL-4.

Ранее Габбард заявляла, что исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

США
Тулси Габбард
COVID-19
Ухань
коронавирус
биолаборатории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики предупредили москвичей о грозе перед выходными
Украинского маньяка убили в Мордовии: два зека не сошлись характерами
В Европе обеспокоились ситуацией в Ливане
Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
МИД России отменил рекомендацию не ездить в ряд арабских стран
На ЗАЭС начался ремонт основной электролинии
В МАГАТЭ резко отреагировали на удары ВСУ по Запорожской АЭС
Нижегородскому мажору ужесточили меру пресечения после массового ДТП
Сплав на катамаранах в российском регионе закончился трагедией
Силы ПВО отразили массированный налет дронов на Москву
Дожди, грозы и летняя прохлада: погода в Москве на следующей неделе
В Ирландии назвали подходящего представителя ЕС на переговорах с Россией
США обвинили в сокрытии данных о происхождении COVID-19
Полуфиналистку шоу «Голос» разлучили с грудным ребенком
Эстония до ночи закрыла полеты вдоль участка границы с РФ
12-летний убийца-любовник и смерть тунеядца: главные ЧП недели
Новый учебник Медведева по обществознанию: что пишет о семье, религии, ИИ
Раскрыто число жертв израильских атак на Ливан за последние сутки
Врач объяснила, при каких условиях можно спать с включенным кондиционером
Побег сестер из дома в Петрозаводске объяснили «синдромом бродяжничества»
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.