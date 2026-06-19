США обвинили в сокрытии данных о происхождении COVID-19 Габбард: США скрывали изучение коронавирусов в Ухани и происхождение COVID-19

Бывший глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи пытался скрыть факт американского финансирования исследований в Уханьском институте вирусологии, заявила перед своей отставкой директор Национальной разведки США Тулси Габбард в видеообращении, опубликованном в соцсети X. В свой последний день на посту, 19 июня, она также обнародовала ранее не сокрытые материалы о происхождении COVID-19.

Габбард заявила, что до пандемии Фаучи направил миллионы долларов из бюджета США на финансирование опасных исследований мутаций коронавирусов летучих мышей в китайской лаборатории. По ее словам, именно эти работы считаются источником непреднамеренной утечки, приведшей к пандемии.

Фаучи сотрудничал с политизированными руководителями разведывательного сообщества, чтобы скрыть правду о своих действиях, о лабораторном происхождении вируса и о своей роли в направлении американского финансирования на эти опасные исследования, которые причинили неизмеримый вред и привели к бесчисленным человеческим жертвам, — сказала Габбард.

Кроме того, она обвинила его в манипуляции данными разведки и возможном давлении на сотрудников, пытавшихся донести реальные выводы о происхождении SARS-CoV-2. В Уханьском институте вирусологии на момент начала пандемии располагалась единственная в Китае лаборатория высшего уровня биобезопасности BSL-4.

Ранее Габбард заявляла, что исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.