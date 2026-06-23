«Мало не покажется». Альтштейн — о самом опасном для России вирусе и ковиде

«Мало не покажется». Альтштейн — о самом опасном для России вирусе и ковиде

Человечество пережило пандемию COVID-19, однако вирусы постоянно циркулируют среди людей и животных, создавая новые угрозы. Главный научный сотрудник Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, какие болезни представляют опасность для России, действительно ли пандемия коронавируса закончилась и что известно о российской вакцине для онкобольных.

«Теперь мы всегда будем ждать подвоха от COVID-19»

— Анатолий Давидович, угроза коронавируса миновала?

— Коронавирусы — это довольно большое семейство вирусов, и с некоторыми штаммами человек еще не имел дела. Теперь мы всегда будем ждать от них каких-то подвохов. Совсем не исключено, что появятся новые варианты COVID-19.

Однако, скорее всего, большого ущерба SARS-CoV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции, который вызвал пандемию. — NEWS.ru) уже не нанесет. Инфекция широко разошлась, была проведена вакцинация, у людей появился иммунитет. Тем более в вирусе произошло множество мутаций, и он выродился в вариант «омикрона» (штамм «омикрон» — доминирующий вариант COVID-19 в 2022 году, отличавшийся высокими темпами распространения. — NEWS.ru), который переносится легче предыдущих штаммов.

— Сейчас много говорят о так называемом долгом ковиде (long-COVID) — долгосрочных негативных последствиях для здоровья и аутоиммунных процессах. Как вы оцениваете риски для переболевших COVID-19 через пять — десять лет?

— Это очень большая и сложная проблема. С 2020 года врачи стали замечать, что у некоторых людей после болезни сохраняются утомляемость, головные боли, потеря вкуса и обоняния. Это может продолжаться очень долго, у кого-то — годами.

Врачи во временном госпитале для больных COVID-19 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблема изучается, но в чем тут дело — не совсем понятно. По всей вероятности, вирус проникает в центральную нервную систему некоторых людей и разрушает нервные клетки, что может вызвать осложнения.

— Нужно ли сейчас делать прививки от коронавируса?

— Массово ставить прививки от COVID-19 сейчас вряд ли целесообразно. Частота заражений коронавирусом упала, теперь от него практически не умирают, клиническая картина стала легче. Но нужно помнить о том, что люди с хроническими инфекциями и пенсионеры по-прежнему подвержены риску серьезно заболеть.

Всего в мире во время пандемии коронавируса умерли более 7 млн человек. Думаю, что число летальных исходов было бы в два раза больше, если бы врачи не провели своевременное вакцинирование.

«Мало не покажется»: какие вирусы представляют опасность

— Какие вирусы могут представлять наибольшую опасность для России в ближайшие два года?

— Очень опасен вирус птичьего гриппа. Впервые о массовом заболевании птиц стало известно еще в 1901 году. Позже специалисты установили, что его возбудителем является вирус гриппа типа А. В пятидесятые — шестидесятые годы прошлого века стало ясно, что есть большая опасность того, что он может перейти на человека.

В случае заражения от птиц умирают до 50% людей. Для сравнения: в самом начале пандемии коронавируса, когда мир был растерян, максимальная летальность достигала 5–6%, в некоторых странах — 10–15%.

К счастью, вирус переходит от птиц к человеку с большим трудом, а от человека к человеку и вовсе не передается. При этом известно, что из-за мутаций он может приобрести способность заражать людей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если птичий грипп станет «человеческим», нам мало не покажется. Ученые внимательно следят за этим и разрабатывают необходимые вакцины.

— Опасен ли грипп для россиян летом и для кого в наибольшей степени?

— Эпидемический порог гриппа повышается осенью и зимой — мы фиксируем небольшую летальность. С конца мая в РФ резко упала заболеваемость респираторными инфекциями. В течение лета возможны единичные случаи заболевания.

Болезнь особенно опасна для детей в первый год жизни, пенсионеров и людей с хроническими инфекциями. Во всем мире существует множество лабораторий, которые внимательно следят за вирусом. Это поможет заранее выявить штамм, который будет циркулировать в следующем сезоне. К счастью, за последние несколько лет больших изменений не произошло. Напомню, что прививка от гриппа — это нормальная, цивилизованная вещь.

— Сезон отпусков в самом разгаре. Недавно туристка из России заболела лихорадкой денге в Южной Африке. Какие вирусные заболевания представляют наибольшую опасность для россиян в Африке, Азии и Латинской Америке?

— Лихорадка денге может быть во всех странах Азии, Южной Америки, на юге Африки. Это довольно тяжелая болезнь, которая широко распространена в мире и дает несколько процентов летальности.

Переносчики лихорадки денге — комары Aedes aegypti (желтолихорадочный комар. — NEWS.ru) и Aedes albopictus (азиатский тигровый комар. — NEWS.ru). В нашей стране они обитают только в южных регионах. В Россию лихорадку могут завозить туристы. К счастью, она не распространяется от человека к человеку — у нас не может быть эпидемии.

Комар Aedes aegypti Фото: H. Schmidbauer/blickwinkel/Global Look Press

— Может ли вирус Эбола вызвать такую же масштабную пандемию в мире, как COVID-19?

— Вряд ли эпидемия пойдет дальше. Хотя вирус способен передаваться от человека к человеку, должен произойти тесный контакт с больным. Не рекомендуется трогать руками зараженного покойника: на его коже может быть кровь, вместе с которой передается вирус. В некоторых африканских странах есть ритуал, когда покойника целуют в губы. Это потенциально опасно.

Вирус Эбола — это одна из тяжелейших геморрагических лихорадок, которая поражает животных в Африке. Люди заражаются при контакте с ними, например, употребляя в пищу мясо или разделывая туши. У этой болезни очень высокий уровень летальности — от 30% до 60%. Ранее возникали эпидемии, которые развивались в Африке и распространялись по миру. В 2023 году так произошло с оспой обезьян — умерли порядка 200 человек.

Вакцина от вируса Эболы была разработана в центре Гамалеи еще в 2015-м. Ученые изготовили ее по тому же принципу, что и прививку от коронавируса: с использованием аденовирусного вектора. Она показала очень хороший результат при тестировании на обезьянах. Спустя несколько лет это стало своего рода репетицией перед быстрым созданием вакцины от COVID-19.

— Современная наука научилась не просто модифицировать существующие вирусы, но и создавать их с нуля — химически или с помощью искусственного интеллекта. Учитывая ваш опыт работы с опасными инфекциями (клещевой энцефалит, оспа), насколько реальна угроза биотерроризма?

— Для биологического терроризма не обязательно создавать вирусы с нуля. Их разрабатывают на основе старых. Генная инженерия позволяет создавать разные варианты, некоторые из них могут быть опасны. С моей точки зрения, работы такого рода нужно запретить.

Анатолий Альтштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Не разрешайте детям гладить чужих животных»: как защититься от бешенства

— В Сети можно найти видео, как люди умирают в страшных муках от бешенства — не могут ни есть, ни пить. Как защититься от заболевания?

— Это заболевание животных, которое передается человеку после укуса. Чаще всего это собаки, кошки, птицы или дикие животные. Если человек был укушен, то его нужно немедленно вакцинировать. Это нечто среднее между профилактической и лечебной прививками. Если пациенту поставят вакцину сразу после заражения, то она поможет его иммунитету подняться до уровня, останавливающего развитие инфекции.

Это обязательная процедура. Далеко не у каждой собаки или кошки есть вирус бешенства, но пренебрегать ею нельзя. При обычном поглаживании, скорее всего, заражения не будет. Если животное ведет себя спокойно, то вероятности того, что оно болеет бешенством, почти нет. Тем не менее крайне не рекомендуется разрешать детям гладить чужих питомцев.

«Спасли огромное число детей во всем мире»

— Как вы считаете, насколько полезным будет включение вакцин против ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, ветряной оспы и менингококковой инфекции в национальный календарь профилактических прививок?

— Вакцина от ветрянки (ветряная оспа. — NEWS.ru) существует уже давно. Прививки от заболевания необходимы, их следует поставить в календарь и делать при первой возможности. Данной инфекцией в основном заражаются дети, но летальность невысокая.

Это вирус из группы герпеса, который очень легко приспосабливается к тому, чтобы жить в организме человека. В пожилом возрасте при снижении иммунитета он может вызывать опоясывающий лишай. Это очень неприятная болезнь, поэтому во всем мире пенсионеров вакцинируют от ветряной оспы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы открыли новый класс аденовирусных гибридов в 1968 году. Сейчас, в эпоху генной терапии, способны ли модифицированные вирусы вызвать онкозаболевания у человека? Как современная наука контролирует этот риск?

— В то время я трудился в Государственном научно-исследовательском институте стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л. А. Тарасевича. Эта работа была очень важна. До сих пор вакцины делаются на клеточных культурах животных, в которые могут попадать онкогенные вирусы. В то время существовала проблема с препаратами от полиомиелита. В некоторых из них содержался вирус SV40. Оказалось, что если привить хомяков, то через несколько месяцев у них развиваются опухоли.

По видимому, вирус попадал в вакцину из почек инфицированных макак. Было решено использовать для изготовления препаратов клетки других животных (например, зеленых мартышек), которые не содержали SV40.

В результате эти вакцины стали широко выпускать по всему миру. Российские вирусологи первыми их внедрили и спасли огромное количество детей во всем мире.

— Полиомиелит до сих пор представляет опасность для человека?

— В пятидесятые годы прошлого века это было опасное и массовое заболевание. Среди всех зараженных полиомиелитом около 50% могут стать тяжелыми инвалидами. Сейчас заболевание фиксируется в некоторых странах, в частности в Афганистане и в государствах Африки.

Работа продолжается — нужно полностью извести этот вирус. Это очень трудная задача, которую решают уже много лет.

Ампула с вакциной против вируса полиомиелита Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

— Нужна ли прививка от клещевого энцефалита?

— Ее обязательно нужно делать в тех регионах, где люди заражаются клещевом энцефалитом. Чаще всего это Урал и Сибирь. Это заболевание приводит к параличу, потере слуха и зрения.

— Вы часто развеивали мифы о бесплодии и долгосрочных негативных последствиях прививок. Изменилось ли что-то в российском обществе спустя несколько лет после начала кампании антипрививочников, или люди по-прежнему боятся делать прививки?

— К сожалению, таких граждан много. Это зависит от уровня культуры, образования и сознательности. Прививку делают здоровому человеку, который понимает, что может заболеть, но у него нет ощущения большой опасности. Но на самом деле угроза есть.

Вакцины могут давать небольшие осложнения, такие как повышение температуры и небольшая боль в месте инъекции. Тяжелые осложнения встречаются очень редко. Если у человека есть хронические болезни, перед вакцинацией он должен посоветоваться с врачом. Если пациент чем-то болеет в острой фазе, то нужно подождать, пока он выздоровеет.

— От каких заболеваний нужно обязательно сделать ревакцинацию людям старше 30 лет ?

— Если человек не заразился какими-то инфекциями в детстве, то во взрослом возрасте они могут оказаться для него очень тяжелыми, например корь. У детей она проходит легче, чем у взрослых. По этой причине невакцинированным людям в возрасте 30 лет прививка была бы полезна. Что касается гриппа, то иммунитет, который формируют вакцины, очень недолговечен. Нужно делать инъекции практически каждый год.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В России разработали вакцину от рака. Что вы скажете о ее результатах?

— Эта вакцина — вершина в области генетической инженерии. Можно сказать, что метод дал неплохие результаты в отношении меланомы.

Возможности повлиять на рост опухолей с помощью иммунитета существуют с середины прошлого века. мРНК-вакцина против рака создается индивидуально для каждого человека и позволяет организму бороться с опухолью. Это очень высокие технологии. Трудно сказать, насколько они эффективны, но заниматься этим направлением необходимо.

Я знаю человека, который примерно пять лет живет после такого лечения и здоров. При этом он мог умереть еще четыре года назад.

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