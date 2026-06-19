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19 июня 2026 в 23:53

Дмитриев связал пандемию COVID-19 с подавлением альтернативных мнений

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Сокрытие информации о COVID-19 и последующее ограничение распространения отдельных точек зрения сыграли важную роль в формировании механизмов влияния на общественное мнение, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он высказался о последствиях информационной политики во время пандемии COVID-19.

Сокрытие фактов о COVID и цензура имеют большое значение, поскольку именно тогда «просвещенное» тайное правительство, СМИ и «большие технологические компании» впервые вступили в сговор, чтобы создать грозную машину «промывания мозгов», которая подавляет альтернативные точки зрения, — написал Дмитриев в соцсетях.

В мае член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал, что хантавирусной инфекцией, вопреки распространенному мнению, дети заражаются не в школе или детском саду, а в ходе контактов с природными очагами: на дачах, в заброшенных сараях, подвалах или в походах при контакте с мышиным пометом. Он подчеркнул, что для страны это не экзотика, а давно известная сезонная угроза.

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Дмитриев связал пандемию COVID-19 с подавлением альтернативных мнений
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