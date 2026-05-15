День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 10:13

Педиатр объяснил, где дети могут заразиться хантавирусом

Педиатр Малых: ребенок может подхватить хантавирус на даче, а не в садике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хантавирусной инфекцией, вопреки распространенному мнению, дети заражаются не в школе или детском саду, а в ходе контактов с природными очагами: на дачах, в заброшенных сараях, подвалах или в походах при контакте с мышиным пометом, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Он подчеркнул, что для страны это не экзотика, а давно известная сезонная угроза.

Для ребенка особенно важна профилактика: не трогать мертвых грызунов, не играть в пыльных закрытых помещениях, не подметать сухой помет веником, — сказал Малых.

Он также пояснил, что для России хантавирус — не экзотика. Специалист напомнил, что в стране давно регистрируется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, связанная с хантавирусами. Так, в 2024 году в РФ было зафиксировано 3396 случаев, а за последнее десятилетие заболеваемость колебалась примерно от 3,0 до 9,5 на 100 тыс. населения.

То есть риск для России — не в том, что «завезут новый ковид», а в обычной сезонной природно-очаговой инфекции: лес, дача, сарай, гараж, мыши, пыль, уборка без защиты, — уточнил Малых.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил, что главным симптомом хантавируса является поражение почек. По его словам, из-за поражения органов сокращается объем мочи.

хантавирус
вирусологи
педиатр
эпидемия
пандемия
дети
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров одним словом охарактеризовал отношения Москвы и Еревана
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне
Появились первые кадры вернувшихся из плена российских военных
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.