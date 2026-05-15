Педиатр объяснил, где дети могут заразиться хантавирусом Педиатр Малых: ребенок может подхватить хантавирус на даче, а не в садике

Хантавирусной инфекцией, вопреки распространенному мнению, дети заражаются не в школе или детском саду, а в ходе контактов с природными очагами: на дачах, в заброшенных сараях, подвалах или в походах при контакте с мышиным пометом, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Он подчеркнул, что для страны это не экзотика, а давно известная сезонная угроза.

Для ребенка особенно важна профилактика: не трогать мертвых грызунов, не играть в пыльных закрытых помещениях, не подметать сухой помет веником, — сказал Малых.

Он также пояснил, что для России хантавирус — не экзотика. Специалист напомнил, что в стране давно регистрируется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, связанная с хантавирусами. Так, в 2024 году в РФ было зафиксировано 3396 случаев, а за последнее десятилетие заболеваемость колебалась примерно от 3,0 до 9,5 на 100 тыс. населения.

То есть риск для России — не в том, что «завезут новый ковид», а в обычной сезонной природно-очаговой инфекции: лес, дача, сарай, гараж, мыши, пыль, уборка без защиты, — уточнил Малых.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил, что главным симптомом хантавируса является поражение почек. По его словам, из-за поражения органов сокращается объем мочи.