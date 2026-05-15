Хантавирус — что это за болезнь: симптомы, последствия, угроза для России

Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, мутирует и приспосабливается к человеку, заявил академик РАН зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Инфекция вызвала большой переполох в мире, напомнив о пандемии СOVID-19. Стоит ли бояться вируса, получит ли он широкое распространение в России, как от него защититься — в материале NEWS.ru.

Передается ли хантавирус от человека к человеку

Тип хантавируса Андес мутирует и постепенно адаптируется к человеческому организму, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, штаммы начали передаваться от человека к человеку, хотя пока остаются малоконтагиозными.

Онищенко также отметил, что Андес меняется. «Это свидетельствует не о катастрофе, а о том, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что у инфекции высокий потенциал. В 2018 году вспышка этого вируса показала высокую летальность — до 35%.

Кто является переносчиком хантавируса

Природным носителем хантавируса Андес является карликовый рисовый хомяк, обитающий только в Аргентине и Чили, сообщили ранее в Роспотребнадзоре. По оценкам ведомства, российский климат для этого грызуна неприемлем, поэтому угроза естественного распространения вируса на территории страны практически отсутствует.

В России циркулирует другой вариант хантавируса, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. С начала года массовых случаев заражения в стране не было зафиксировано.

Где произошла вспышка хантавируса

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в апреле 2026 года на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 11 случаев заражения, из которых девять были диагностированы как вирус Андес. Глава отдела эпидемиологии и аналитики ВОЗ Оливье ле Полен сообщил, что среди заболевших были зафиксированы три летальных исхода.

Судно прибыло на Тенерифе, где испанские власти организовали эвакуацию пассажиров.

Грозит ли миру эпидемия хантавируса

Распространение хантавируса не может достигнуть уровня пандемии COVID-19, заявила ранее глава Минздрава канадской провинции Британская Колумбия Бонни Хенри. По ее словам, инфекция не распространяется так же быстро, как коронавирус, грипп или корь.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный в разговоре с NEWS.ru уточнил, что вариант хантавируса, передающийся от человека к человеку, потенциально может представлять эпидемическую угрозу в будущем.

«Однако сейчас, судя по последним данным, реальной угрозы масштабной эпидемии нет. Ученым надо подробно изучить механизм передачи и свойства вируса на будущее», — отметил собеседник.

Могут ли дети заразиться хантавирусом

Дети могут заразиться хантавирусом. Но чаще всего риск связан не со школой или садиком, а с конкретным контактом: дачные домики, чердаки, подвалы, сараи, походы, места с мышиным пометом, рассказал в беседе с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Для ребенка особенно важна профилактика: нельзя трогать мертвых грызунов, играть в пыльных, закрытых помещениях и подметать сухой помет веником», — отметил врач.

Он также пояснил, что для России хантавирус — не экзотика. «У нас давно регистрируется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, связанная с хантавирусами. В 2024 году в РФ было зафиксировано 3396 случаев. За последнее десятилетие заболеваемость колебалась примерно от 3 до 9,5 случая на 100 тыс. населения. Риск для России не в том, что завезут новый ковид, а в обычной сезонной природно-очаговой инфекции: лес, дача, сарай, гараж, мыши, пыль и уборка без защиты», — сказал специалист.

Как нельзя заразиться хантавирусом

Хантавирусом нельзя заразиться, если кто-то рядом чихнул в поликлинике, объяснил Малых.

«Нельзя заразиться во время обычного общения с человеком, как при гриппе или COVID. Хантавирус также не передается через посылки, городскую воду, обычную прогулку по улице», — сказал эксперт.

Он напомнил, что COVID передавался легко — через воздух, от человека к человеку, при обычных бытовых контактах.

«Хантавирус устроен иначе. В большинстве случаев человек заражается не от человека, а от грызунов: при вдыхании пыли, загрязненной их мочой, пометом или слюной. Также возможно заражение через загрязненные руки и предметы, редко через укус грызуна или царапину», — подчеркнул Малых.

Как протекает хантавирус

Инкубационный период хантавируса может быть длинным — от одной до восьми недель, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов. По его словам, начало болезни часто похоже на обычную инфекцию: температура, слабость, боль в голове, мышцах и животе. «При тяжелом течении могут поражаться легкие или почки. Именно по этой причине хантавирус опасен», — сказал специалист.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн подтвердил, что главным симптомом хантавируса является поражение почек.

«Сначала повышается температура. Через какое-то время на коже и небе появляются геморрагические пятна. Возможны внутренние кровотечения из-за повреждения сосудов. Главный признак проявления заболевания — поражение почек. Объем мочи сокращается из-за поражения органов», — пояснил вирусолог, добавив, что заболевание протекает достаточно тяжело.

Врач-инфекционист Наталья Шведова в свою очередь сообщила, что количество летальных исходов от лихорадки, вызванной хантавирусом, достигает 40%.

«Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляются слабость и ломота в теле», — сказала Шведова.

Инфекционист подчеркнула, что при таком заболевании состояние может стать критическим за несколько дней.

