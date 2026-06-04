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04 июня 2026 в 00:49

В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России

Рубио заявил о подготовке законопроекта по новым санкциям против РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что администрация страны участвует в подготовке законопроекта о новых санкциях против России. Управление юрисконсульта Белого дома в межведомственном формате согласовывает детали документа и предлагает поправки по приемлемым для администрации положениям, добавил он.

Он добавил, что президент США одобрил данную работу и дал согласие на ее проведение. При этом, по его словам, санкционная политика Вашингтона остается в силе, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти.

Ранее первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в рамках ПМЭФ-2026 заявил: антироссийские санкции Запада незаконны. По его словам, страна бывшего СССР продолжает диалог с западными государствами по поводу их пересмотра. Чиновник выразил уверенность, что переговоры Киргизии с ЕС и США пройдут успешно.

До этого глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что американский бизнес в России пока не фиксирует ослабления санкционного давления на РФ. Он добавил, что такая ситуация сохраняется, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить двусторонние отношения.

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