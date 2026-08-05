Авиадиспетчеры подвели Трампа и столкнулись с последствиями WSJ: не отложившие рейсы при вылете Трампа диспетчеры попали под проверку

Федеральные авиационные власти США инициировали проверку в отношении диспетчеров, которые не остановили движение коммерческих лайнеров в момент вылета президентского вертолета Marine One с Дональдом Трампом на борту из Белого дома, передает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Глава Белого дома отправился во вторник в Лос-Анджелес (Калифорния), чтобы принять участие в ряде запланированных мероприятий.

Президентский вертолет Marine One вылетел из Белого дома во вторник днем, но авиадиспетчеры не остановили коммерческие рейсы в близлежащем Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана, как того требуют правила безопасности... Федеральные авиационные власти расследуют инцидент с безопасностью воздушного движения, — сказано в сообщении.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) не исключили, что могло иметь место нарушение минимально допустимого расстояния между президентским бортом и коммерческим самолетом, который набирал высоту в тот же промежуток времени. Однако пресс-атташе ведомства заверил, что, по всей видимости, дистанция была выдержана в рамках нормативов, суда не сближались, поэтому инцидент не квалифицируется как серьезный.

Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что главе государства ничто не угрожало, поскольку его пилоты входят в число лучших специалистов. Действующие ограничения на полеты вертолетов в районе национального аэропорта имени Рональда Рейгана были введены после крупной катастрофы в январе 2025 года, когда в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом погибли 67 человек. Согласно действующим нормам, горизонтальный интервал должен составлять не менее 1,5 мили (около 2,4 км), а вертикальный – не менее 500 футов (примерно 152 м).

Ранее более 100 туристов почти на сутки задержались в московском аэропорту Внуково, все из-за неисправности самолета. Вылет пассажиров рейса ТК3155 авиакомпании Turkish Airlines был запланирован на 02:55 ночи 3 августа.