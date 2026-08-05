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05 августа 2026 в 08:49

Алаудинов рассказал о кровавом бизнесе Зеленского и его команды

Алаудинов: Зеленский и его команда строят бизнес на жизнях бойцов ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
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Команда президента Украины Владимира Зеленского зарабатывает на жизнях людей, которых насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, украинское руководство наживается на всех этапах — от снабжения до возможной торговли органами погибших бойцов.

Украинский народ умирает, погибает, воюя на передовой, этих людей туда закидывают насильно, собирают, как собак вылавливают ТЦК. <...> А в это время на каждом этапе, начиная от еды и заканчивая, наверное, всем, что можно продать — и на жизнях этих бойцов, и на органах этих бойцов, делается бизнес, за счет которого богатеет Зеленский и его команда, — отметил Алаудинов.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что коррупционные скандалы, охватившие Украину, создают впечатление, что при президенте страна работает как мафиозное государство. По ее словам, она не видела банковских счетов украинского лидера, но, если почти все его окружение обвиняется в коррупции, возникает вопрос, как президент может ничего не знать.

Россия
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