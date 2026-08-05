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05 августа 2026 в 09:22

Власти раскрыли масштабы налета дронов ВСУ на Брянскую область

Ковальчук: 291 БПЛА уничтожен в Брянской области за прошедшие сутки

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За минувшие сутки над Брянской областью средства ПВО сбили 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. По его данным, уничтожение дронов осуществляли подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 291 вражеский БПЛА самолетного типа, — указал врио губернатора.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгородского округа со стороны ВС Украины, скончалась в медицинском учреждении. Он уточнил, что пострадавшая была ранена еще 31 июля.

Кроме того, торакальный хирург Центра грудной хирургии ККБ № 1 Алексей Коваленко сообщил, что четверо совершеннолетних, пострадавших после атаки беспилотного летательного аппарата на Архипо-Осиповку под Геленджиком, находятся в тяжелом состоянии. По его словам, в клинику были доставлены 14 человек. Троим пациентам повторно провели операции.

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