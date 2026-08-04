Мирный житель умер при атаке украинского дрона-камикадзе на автомобиль

Мирный житель умер при атаке украинского дрона-камикадзе на автомобиль В Брянской области водитель погиб при атаке украинского дрона на автомобиль

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области, сообщил в МАКСе врио губернатора региона Егор Ковальчук. В результате вражеского удара по транспортному средству погиб водитель. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего жителя.

В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель, — написал Ковальчук.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.