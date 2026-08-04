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04 августа 2026 в 10:30

Врач рассказала, как часто нужно купать грудничков

Врач Милехина: грудничков достаточно купать до трех раз в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Купание грудничков рекомендуется проводить не чаще трех раз в неделю, заявила NEWS.ru ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина. Она порекомендовала не использовать марганцовку и травяные отвары во время водных процедур.

Начинать купать ребенка можно сразу после выписки из роддома. Необходимости в частых водных процедурах для грудных детей нет, достаточно одного-трех раз в неделю. Пользоваться детскими уходовыми средствами с нейтральным рН рекомендуется раз в семь дней. Купать можно в любой емкости достаточного объема, это может быть и большая ванна, и детская, и таз. Наполнять их водой полностью не обязательно, как и кипятить. Подойдет простая водопроводная вода. Не стоит использовать марганцовку, она может вызвать ожог, или травяные отвары, на которые нередко возникают аллергические реакции, — предупредила Милехина.

Она подчеркнула, что при купании младенца важно начинать с ополаскивания рук и ног, затем переходить к телу и только потом мыть шею и голову. По словам специалиста, оптимальная температура воды для купания должна составлять 36–37 градусов тепла. Врач также уточнила, что голову следует мыть детским шампунем по мере загрязнения.

Плавание для ребенка первого полугодия физиологично, так как внутриутробно он находился в околоплодной жидкости. Его поведение на воде обусловлено рядом рефлексов, которые постепенно угасают к шести месяцам. Например, при попадании воды на лицо малыш задерживает дыхание и делает движения руками и ногами. Важно понимать, что младенческое плавание не повышает вероятность выживания при несчастном случае на воде. Кроме того, для эффективного обучения необходима определенная степень развития скелетной мускулатуры, которой еще нет у грудничков, — заключила Милехина.

Ранее доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков предупредил, что грудные дети особенно уязвимы к заражению ротавирусом при купании на общественных пляжах. Кроме того, по его словам, нежная кожа младенцев не может противостоять агрессивному солнечному излучению.

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