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04 августа 2026 в 09:05

Инфекционист назвала страшные последствия недолеченного хламидиоза

Инфекционист Турская: хламидиоз у женщин может привести к бесплодию или выкидышу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хламидиоз при отсутствии своевременного лечения может обернуться для женщин бесплодием или выкидышем, а для мужчин — серьезным снижением фертильности, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Наталья Турская. По ее словам, это заболевание не только поражает репродуктивную систему, но и несет угрозу для суставов.

Не следует недооценивать хламидиоз. При отсутствии терапии он может привести к серьезным последствиям. Если говорить о женщинах, то у них могут развиться воспалительные заболевания органов малого таза, спайки в маточных трубах, бесплодие. Также болезнь иногда приводит к выкидышу. У мужчин хламидиоз сопряжен с хроническим уретритом, простатитом, эпидидимитом и снижением фертильности. Также у обоих полов возможны следующие осложнения: реактивный артрит, хронические воспалительные процессы, повышенный риск заражения ВИЧ. У новорожденных могут быть пневмония, конъюнктивит и задержка развития, — пояснила Турская.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлатая заявила, что использование одной зубной щетки дольше двух месяцев может превратить ее в источник инфекции. По ее словам, чтобы качественно очищать все участки полости рта, включая труднодоступные зоны, предмет гигиены должен быть компактным и удобным.

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