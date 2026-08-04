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04 августа 2026 в 09:50

В Канске нашли сбежавшую из психдиспансера влюбленную пару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Красноярском крае были найдены оба пациента, сбежавшие из психоневрологического диспансера в Канске, передает Telegram-канал SHOT. Санитар обнаружил Олега и Ольгу во время прогулки по городу, после чего их вернули в палаты.

Ранее сообщалось, что 42-летний мужчина и 35-летняя женщина покинули территорию ночью, дождавшись, пока персонал завершит обход. Перед побегом они сменили одежду. Пропажу пациентов заметили утром, после чего для их поисков были задействованы полицейские и спасатели.

До этого в чешском городе Усти-над-Лабем мужчина пришел в мэрию и сдался полиции как беглец из немецкой тюрьмы. Правоохранители сначала посчитали его действия шуткой, но после проверки подтвердили, что мужчина находится в розыске в ФРГ. Правоохранители отметили, что мотивы поступка неясны, но предположили, что это могло быть связано со смирением с судьбой или желанием укрыться от жары.

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