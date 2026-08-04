ФСБ сорвала теракт против руководителя одного из российских регионов В Севастополе задержали двух россиян за подготовку терактов по заданию Киева

Правоохранители задержали в Севастополе двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму.

В Севастополе задержаны граждане России 1992 и 1999 г. р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым, — отметили в ЦОС.

Затем мужчин обучили обращению с самодельной взрывчаткой и поручили совершить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против руководителя одного из новых регионов, когда тот был в Крыму. Россиян задержали, во время обысков у них нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов.

Ранее силовики предотвратили готовившийся теракт в Пятигорске Ставропольского края. По данным ФСБ, задержан 25-летний уроженец Центральной Азии. Злоумышленник по указанию находящегося в Сирии куратора намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры.

До этого стало известно, что в Рязанской и Вологодской областях задержали двух граждан России по подозрению в государственной измене. Мужчины действовали в интересах украинских спецслужб. Один из задержанных планировал перейти на сторону ВСУ.