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04 августа 2026 в 09:07

«Мы проиграли»: полковник ВС США сделал неожиданное заявление о России

Полковник в отставке Макгрегор: США и их союзники потерпели поражение на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США и их союзники проиграли на Украине, заявил полковник американской армии в отставке бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. По его словам, страны Запада оказались на грани банкротства, а масштабная мобилизация Европы против России невозможна из-за отсутствия ресурсов.

Мы проиграли на Украине. И когда я говорю «мы», я имею в виду США. <…> Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет, — сказал он.

При этом Макгрегор отметил, что Москва, напротив, укрепила свои позиции благодаря бережному и продуманному управлению ресурсами. Он подчеркнул, что Россия действует осторожно и стратегически выверенно.

В Кремле неоднократно заявляли, что расширение НАТО не повышает безопасность Европы, а Россия не представляет угрозы для стран Альянса, но будет реагировать на действия, угрожающие ее интересам. Москва сохраняет готовность к диалогу на равноправной основе, но только при условии отказа Запада от милитаризации континента.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен возобновить переговоры между Украиной и Россией в ближайшие недели через дипломатические консультации. Он отметил, что разногласия сторон мешают достижению соглашения, и подчеркнул готовность США продолжать работу в этом направлении.

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