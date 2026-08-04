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04 августа 2026 в 09:19

СК РФ возбудил дело о теракте после атак ВСУ на два региона

СК квалифицировал атаки ВСУ в Московской и Ленинградской областях как теракт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терактах по фактам ударов ВСУ по гражданским объектам в Московской и Ленинградской областях, сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях, — добавили в ведомстве.

Власти Ленинградской области также сформировали оперативный штаб после удара ВСУ по складу Wildberries в Красном Бору Тосненского района. Губернатор Александр Дрозденко уведомил, что после попадания украинского беспилотника в складскую зону произошло возгорание.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска.

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