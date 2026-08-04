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04 августа 2026 в 10:07

Аномальная жара в Корее «скашивает» людей

В Республике Корея 16 человек погибло из-за жары

Люди на улице в Пусане Люди на улице в Пусане Фото: Wang Yiliang/XinHua/Global Look Press
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В Республике Корея с середины мая по меньшей мере 16 человек погибли, в том числе из-за аномальной жары, сообщается в докладе центрального штаба по чрезвычайным ситуациям и безопасности при Министерстве внутренних дел РК. В период с 15 мая по 3 августа в медицинские учреждения обратились 2025 человек, которые жаловались на проблемы со здоровьем из-за жары.

Рекордная температура в 42,5 градуса была зафиксирована 2 августа в Янсане, что стало абсолютным максимумом с начала наблюдений в 1904 году. Власти призывают граждан избегать длительного пребывания на солнце. В провинции Кенгидо дроны с тепловизорами предупреждают фермеров о необходимости прекратить работу в самые жаркие часы (с 14:00 до 17:00). В зоопарках вводят охлаждающие меры, например, обезьянам дают замороженные фрукты. Из-за аномальной жары снижается урожайность винограда и персиков, фиксируется падеж скота.

Во вторник, 4 августа, в Сеуле впервые было объявлено предупреждение о сильной жаре. В столице температура поднялась до 38 градусов Цельсия. Это предупреждение обычно вводится, когда ощущаемая температура достигает 38 градусов или выше, либо когда термометр показывает 39 градусов в местах, где ощущаемая температура превышала 35 градусов на протяжении двух дней подряд.

Ранее сообщалось, что в Германии в 2026 году из-за сильной жары погибли около 10 тыс. человек. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в конце июня, когда в страну пришли аномальные температуры.

Азия
Республика Корея
аномальная жара
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