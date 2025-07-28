«Неинтересно»: в КНДР заявили о точке невозврата в связях с Южной Кореей

«Неинтересно»: в КНДР заявили о точке невозврата в связях с Южной Кореей Ким Ё Чжон: отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата

Отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата, страна больше не рассматриваются Пхеньяном в рамках концепции «одного народа» и объединения, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. По ее словам, которые передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), действия южнокорейских властей — лишь попытка исправить собственные ошибки, а не шаг к примирению.

Ким Ё Чжон резко раскритиковала предложение нового министра объединения Южной Кореи возобновить диалог, заявив, что за этим скрывается прежняя враждебная политика в союзе с США. Она высказала уверенность, что Сеул продолжит придерживаться антисеверокорейской линии, какие бы политики ни приходили там к власти.

Какие бы политики ни приходили к власти в Южной Корее, какие бы предложения ни выдвигались — это нам неинтересно. Нам не о чем разговаривать с Сеулом, — сказала она.

Она также предупредила, что совместные учения Южной Кореи и США у границ КНДР лишь усугубят напряженность, а ответственность за это попытаются возложить на Пхеньян. КНДР окончательно отказалась от идеи воссоединения и рассматривает Южную Корею как отдельное государство.

Исторические часы, изменившие характер межкорейских отношений, уже не повернуть назад, — заявила Ким Ё Чжон.

Ранее стало известно, что южнокорейские власти намерены отказаться от приобретения дополнительной партии ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian американского производства. Причиной такого решения стало изменение требований к ведению современных вооруженных конфликтов.